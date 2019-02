Visitante é presa ao tentar entrar em presídio com celular dentro de uma pomada

Agentes Penitenciários da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, deram voz de prisão à visitante Ducilene Lima de Oliveira, na manhã deste domingo, 24. A mulher tentava entrar no presídio com um micro celular dentro de um tubo de pomada.

De acordo com a equipe de plantão, durante a revista dos pertences, procedimento padrão ao qual os visitantes são submetidos, o aparelho de raio X indicou a presença de um celular dentro da embalagem de pomada que a visitante levava na sacola.

O Diretor da Unidade, Valquer Oliveira, disse que ao identificarem o corpo estranho dentro no aparelho de raio X, os Agentes providenciaram a abertura do recipiente e verificaram que tratava-se de um aparelho de telefone celular. De imediato, a equipe plantonista apreendeu o equipamento e deu voz de prisão à visitante

“Já foram apreendidos muitos desses celulares nos últimos meses, em nosso presídio. Mas nossa guarda já está bem atenta pois tal aparelho apresenta uma carga metálica muito baixa”, ressaltou o Diretor.

Dulcilene Lima de Oliveira foi encaminhada à delegacia de polícia do município para os procedimentos de costume, juntamente com o celular que ela tentava levar para um preso, objeto vetado expressamente pela Lei de Execução Penal no interior dos presídios.

Ascom/Iapen