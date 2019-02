Sebastião Viana diz que há um golpe em execução na Venezuela

Mesmo sem citar diretamente o nome do Deputado Estadual Daniel Zen (PT), o Secretário de Infraestrutura do Acre, Thiago Caetano, rebateu o parlamentar que, conforme noticiou o ac24horas, afirmou que a agronegócio não é a “salvação da lavoura” para a economia do estado. Zen disse ainda que a agricultura familiar gera muito mais emprego e lembrou a difícil situação financeira de estados fortes no agronegócio como Mato Grosso e Goiás.

Em sua resposta, Caetano pergunta em que país vivem alguns políticos oposicionistas que querem desconstruir o agronegócio. De forma irônica, diz que os que viveram os 20 anos de “República da Florestania” falam inverdades.

O desenvolvimento do agronegócio, apresentado pelo atual governo como a solução para a volta do crescimento econômico do Acre, foi o assunto da semana com a vinda, na última sexta-feira, da Ministra da Agricultura Tereza Cristina ao estado.

Confira abaixo o que escreveu Thiago Caetano, Secretário Estadual de Infraestrutura em uma rede social:

“Quando vejo alguns políticos oposicionistas querendo desconstruir o Agronegócio no Acre, fico a me perguntar… Em que país eles vivem?!

Será que não viram qual foi o setor que segurou a economia do país nas Grandes Crises que o país viveu nos últimos anos?!

Acho que viveram os últimos 20 anos na República da Florestania… por isso acho que não conhecem o que é o Agronegócio e Falam tantas Inverdades… Chegam ao cúmulo do absurdo ao falarem que o Agronegócio não gera muitos empregos e nem riqueza ao estado… Meu Deus… E ainda citam argumentos simplistas citando o estado de Goiás e Mato Grosso… Querer culpar o Agronegócio pela crise de um estado, sem avaliar o histórico político, às decisões equivocadas, possíveis desvios, empréstimos, dívidas, tamanho das estruturas, entre diversas outras variáveis que influenciam na situação econômica de um estado… É o mesmo que dizer que o estado do Acre está quebrado porque o extrativismo, a pecuária ou mesmo a “Peixes da Amazônia” não gera empregos, não funcionam e que são os Grandes Vilões do estado…

Me Poupem…

Na Próxima postagem eu cito propriamente os benefícios do Agronegócio, para que vocês tirem suas próprias conclusões…”