Polícia Civil prende e identifica autores do assassinato do ex-vereador Damião Queiroz

Após um intenso e rápido trabalho de investigação da Polícia Civil do município de Capixaba, foram identificados os autores do crime que aconteceu na madrugada da última sexta-feira, 23, que culminou na morte do ex-vereador Damião Queiroz.

Desde a madrugada de sexta, a Polícia seguia em busca de pistas que pudessem levar aos autores. Na manhã desse sábado, 24, Werisson Modesto Ferreira, conhecido como “Billy”, foi preso pela equipe e encaminhado à Delegacia. Ele confessou o crime e relatou que agiu com um comparsa, Kelvin Josepl Alves de Souza, o Natan, que segue foragido.

Entenda

Na madrugada da última sexta-feira, a dupla rendeu um amigo do ex-vereador que dormia no lado externo da casa. Este foi ameaçado com uma faca. Enquanto um dos meliantes rendia o amigo de Damião, o outro entrou na casa, tentou o roubo e efetuou o disparo que atingiu Damião Queiroz, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os indícios, segundo a polícia civil, apontam que o crime pode ser considerado um latrocínio, roubo seguido de morte.

A Polícia segue nas buscas para encontrar o outro envolvido. O Delegado Responsável do caso ainda irá conceder entrevista coletiva para dar mais detalhes da investigação.