Em fila de espera, pacientes do TFD são atendidos no município de Cruzeiro do Sul

Um grupo de 120 pacientes foi atendido, no último final de semana, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, por médicos especialistas nas áreas de reumatologia e neuropediatria. Os usuários do SUS estavam na fila de espera do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A medida, que visa reduzir custos operacionais, já ocorre desde o ano passado, com o envio de profissionais cujas especialidades não são acessíveis na região do Vale do Juruá. Os atendimentos foram divulgados pelo Governo do Acre, e se encerraram no domingo, dia 24.

Na lista de atendimentos estão 15 crianças autistas que já são acompanhadas pelo Centro de Tratamento para Crianças com Autismo (Centrin). Além da consultas, também são realizados procedimentos nas áreas de reumatologia e neuropediatria.