Paciente espera 9 horas para ser atendida por neurologista

A Polícia Civil do Acre (PCAC) emitiu uma nota na noite desta sexta-feira, 22, alertando a população sobre o golpe da venda de carro no OLX. Segundo a polícia, o golpe já tem grande número de vítimas identificadas nos últimos dias. O órgão de Segurança Pública frisa que em caso de suspeita de estelionato, a população ligue para o 190 ou 181 e denuncie.

De acordo com a polícia, o esquema ocorre da seguinte maneira, os estelionatários entram em contato com pessoas que estão anunciando veículos para venda no site OLX e mantém contato com o vendedor, demonstrando interesse na aquisição do veículo. Durante a conversa, o criminoso solicita ao vendedor que envie fotos e dados do carro ou moto.

“Com esses dados, ele faz um anúncio falso no mesmo site OLX, oferecendo aquele mesmo veículo por um preço abaixo do mercado”, destaca a nota.

Segundo a PC, Quando um comprador se interessa pelo veículo que está sendo ofertado no anúncio falso e mantém contato com o estelionatário, este confirma o carro está à venda, contudo, por estar fora da cidade, pedirá a outra pessoa (primo, cunhado, amigo) que mostre o veículo.

Depois de combinar tudo com o comprador em potencial, o golpista pede que no momento do encontro o comprador não comente com a pessoa que lhe mostrará o veículo nada a respeito da negociação, principalmente o valor negociado.

“Após combinar tudo com o comprador, o estelionatário mantém contato com o verdadeiro vendedor e diz que está interessado em comprar o veículo para pagar uma dívida a um ex-funcionário, por exemplo, e pede que o vendedor mostre o veículo para aquela pessoa, solicitando também que no momento do encontro o vendedor não revele que é o proprietário do bem”, informa a polícia.

Utilizando-se dessa estratégia, o estelionatário consegue promover um encontro entre o comprador e o vendedor, de modo que o carro seja visto e a transação pareça legal. Assim, o primeiro acredita que está comprando um veículo por um bom preço e o outro acredita que está vendendo o veículo também por um bom preço.

“Como o comprador vê o carro, sente confiança e acaba depositando o dinheiro em uma conta fornecida pelo estelionatário, geralmente de uma agência de fora do estado. No entanto, como esse dinheiro não é repassado para o dono do veículo, o comprador acaba ficando no prejuízo. Também há casos em que o estelionatário manda um falso comprovante de transferência para o vendedor e este repassa o bem para o comprador, acreditando que o dinheiro está em sua conta, mas isso não ocorre e, nesse caso, quem fica no prejuízo é o vendedor”, detalha a nota da Polícia Civil.