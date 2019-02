Operação de carnaval do Detran inicia nesta segunda (25) com educação no transito e blitz

Após a repercussão negativa, o vice-governador Major Rocha (PSDB) publicou em sua página no facebook na noite deste domingo, 24, um esclarecimento a cerca da nomeação de Tayle Maria Sena Dourado, esposa do ex-diretor da Emurb, Jackson Marinheiro, denunciado pelo Ministério Público de ser o chefe do esquema de corrupção instalado na empresa municipal, na gestão de Marcus Alexandre, do Partido dos Trabalhadores na prefeitura de Rio Branco.

Rocha enfatizou que não conhece a enfermeira e que tampouco teve qualquer contato com ela e revela que a nomeação estava num pacote de mais de 50 indicações de parlamentares. “Diante da repercussão que essa e outras nomeações causaram, estou entrando em contato com o Governador Gladson Cameli para que o mesmo torne sem efeito o referido Decreto”, asseverou.

O vice-governador disse ainda que quer tranquilizar aqueles que tentam a todo custo lhe vincular com o PT. “Enquanto muitos desses estavam calados ou a sobra da Frente Popular, eu estava enfrentando o debate político de cara limpa e sem me esconder. Não esqueçam que o maior golpe que o PT levou, através da prisão do seu líder maior o ex-presidente e hoje presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, nasceu de uma iniciativa minha”, disse.

Tayle havia sido nomeada na última sexta-feira, 24, através de um decreto assinado por Rocha, que estava ocupando o cargo de governador em exercício. Ela atuaria na Secretaria de Saúde, com salário de R$ 3.820 (CEC-4).