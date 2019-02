Major Rocha deveria despachar da Casa Rosada na ausência do governador Gladson como fazem os vices

. O governador Gladson Cameli já está de malas prontas para viajar na terça-feira para Brasília.

. A propósito, na ausência de Gladson o vice Rocha deveria despachar da Casa Rosada, afinal de contas está no exercício com plenos poderes do cargo.

. Além disso, nos últimos vinte anos era de lá que todos os vices coordenavam o governo na ausência dos titulares Jorge Viana, Binho Marques e Tião Viana:

. Edson Cadaxo, César Messias e a Nazaré Araújo Lambert. Bom, o Rocha pode não querer!

. Vou começar a cobrar pelas aulas!

. Encontro com um jovem acadêmico de medicina.

. Você é o cara que escreve aquela coluna no ac24hras, não é?

. Sim, eu mesmo!

. Você pode registrar meu protesto?

. Sim, claro!

. Escreve lá que, “o canal da maternidade é o Taj Mahal dos ratos da cidade”.

. Feito, jovem!

. Mais um protesto, desta vez sobre a confusão das nomeações, caça às bruxas e cia Ltda.

. Cidadão me conta que nunca foi do Frente Popular, mas parte de sua família sim.

. Apoiou Bolsonaro, Gladson, Petecão, Márcio Bittar, um federal do MDB e um Estadual tucano.

. Agora ele e parte da família que era oposição ao PT estão sendo perseguidos por conta da outra banda familiar”.

. Quer um conselho?

. Casa dividida não prospera, junta todo mundo e se prepara para dar o troco nas próximas eleições.

. A eleição também é para a pessoa se vingar!

. Não deveria ser, mas é!

. Começa baixando o sarrafo nas redes sociais!

. Nos oito anos de prefeito, o professor Raimundo Angelim acostumou muito mal a população, não deixava ter um buraquinho na cidade para a gente sentir o gosto!

. Marcus Alexandre, no primeiro mandato, também!

. Recebo nota do ex-reitor da Ufac, Minoru Kimpara, esclarecendo sua posição em relação ao MDB.

. Resumindo:

. A conversa foi muito boa, nada ficou decidido!

. Na verdade, alguns emedebistas saíram da reunião eufóricos com a real possibilidade de Minoru vir para o Partido disputar as eleições de 2020.

. Outra coisa é certa: Kimpara tem que disputar por outra sigla porque a Rede é excelente, mas ainda não decolou.

. Vai agora um pitaco:

. O professor Minoru aumenta em muito suas chances indo para o MDB ou mesmo o PSDB.

. Já se configura o apoio do PT à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), principalmente depois da nova “petetização” da prefeitura.

. Pelo conjunto da obra é seu único caminho.

. O vice-governador Rocha me disse em alto e bom som que a deputada federal Mara Rocha será sim a candidata tucana a prefeitura.

. Outro nome de peso!

. A questão é que com muitos candidatos as chances da prefeita Socorro se ampliam bastante.

. Só vai precisar dá uma boa arrumada na cidade, mas isso o JV ajuda nos bastidores!

. Ao que consta, já estaria dando algumas sugestões básicas!

. Rocha também me disse que gostaria de ter a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), no ninho tucano.

. Porém, respeita a decisão dos correligionários da oposição que não concordam!

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), é um dos melhores do Acre como gestor, mas precisa fazer política.

. Se apenas obras elegesse alguém o ex-presidente Lula sairia daqui com mais de 80% dos votos.

. Os que chegaram ao poder não se enganem com o povo: do jeito que tiraram o PT do poder tiram qualquer um.

. É muito cedo pra tanta gente está estrebuchando pelas redes sociais.

. Rede social é excelente indicador da popularidade de um gestor.

. A democracia é isso!

. Os deputados Nicolau Junior (PP) e Luís Gonzaga (PSDB) estão promovendo profundas mudanças na gestão do Poder Legislativo.

. Trabalham para que o portal de transparência seja um dos melhores do Acre.

. De acordo com o vereador Artêmio Costa (PSB), a CPI da Emurb a ser implantada pela Câmara Municipal essa semana não vai provar nada.

. Segundo ele, a prefeita Socorro e a atual diretoria da empresa municipal é acima de qualquer suspeita.

. Os dois principais coordenadores políticos do governo de Gladson Cameli, Vagner Sales e Ney Amorim tiveram uma boa conversa.

. Vão trabalhar unidos com o chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade, para melhorar a articulação política do governo com sua base na Assembleia, com a imprensa e com as demais instituições.

. Vai outro pitaco: o governo também precisa reverter a batalha nas redes sócias.

. Não é que a oposição lidera, mas as pessoas que militam nas redes pautam o debate público.

. Ninguém mais detém o monopólio do debate!

. Os deputados Daniel Zen (PT) e Antônia Sales (MDB) vão trabalhar em conjunto para a aprovação de um bom projeto.

. A notícia mais sem pé e sem cabeça que vi por esses dias foi a de que, “deputados da base estariam fritando o líder, Gerlen Diniz, para destituí-lo do posto”.

. Atenção Dnit:

. O Lago do Amor pariu um laguinho mesmo no cruzamento da BR-364 com a Dias Martins, que entra para o Ipê, onde o povo gosta de caminhar.

. Só não é de amor, é de lama!

. Bom de criar um barrão prá tirar a banha!

. A semana promete!

. Bom dia!