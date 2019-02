Eleitores de Sena Madureira devem fazer revisão biométrica a partir desta segunda (25)

Os eleitores de Sena Madureira, no interior do Acre, que ainda não fizeram a biometria, deverão comparecer ao cartório eleitoral do município para a revisão biométrica obrigatória, a partir desta segunda-feira, dia 25.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 7 às 14h e aos sábados de 8 às 12 horas, até o dia 7 de junho. A revisão biométrica é obrigatória e que não o fizer poderá ter o título de eleitor cancelado pela Justiça Eleitoral.

Para o atendimento são exigidos um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. Cidadãos do sexo masculino, maiores de 18 anos, que irão solicitar o primeiro título devem apresentar também o certificado de reservista.