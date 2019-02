Advogado de Farias analisa acusações de aproximação entre delegado Fabrizzio e líder do CV

Logo após as denúncias de que o delegado de polícia civil do Estado Fabrizzio Sobreira estaria concedendo regalias ao suposto delator do Tenente do BOPE, Josemar Barbosa de Farias, publicadas com exclusividade pelo ac24horas, a defesa do militar afirmou que já está analisando a cadeia de custódia das provas da investigação que culminou na prisão do Tenente.

“É preciso saber onde e o porquê começaram a interceptar o Tenente Farias. Qual o modo de atuar da investigação com esse senhor que está preso na delegacia e, sobretudo, saber se existe autorização judicial para isso”, disse a defesa do Tenente, advogado Mario Rosas.

Rosas ainda garante que a defesa de Farias já tinha conhecimento dessa possível aproximação. “O que queremos de fato é que a verdade prevaleça. E a verdade é que o Tenente Farias é absolutamente inocente dessas acusações”.

O advogado afirma que estão apresentando um rol de testemunhas idôneas que irão esclarecer cada ação praticada pelo Tenente, segundo Rosas, ações legítimas e legais.

Entenda

Fabrizzio Sobreira atuou na Operação Sicário, desencadeada no final de dezembro do ano passado pela Polícia Civil e que resultou na prisão do Tenente do Bope.

Os depoimentos e as interceptações telefônicas de Agilberto, conhecido como “Jiquitaia”, que está detido e apontado como principal delator do Tenente, foram uma das principais provas que levaram o Ministério Público a oferecer denúncia contra o militar do Bope.