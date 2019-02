Polícia apreende 115 trouxinhas de droga com supostos membros de facção criminosa

Policiais Militares do 4° Batalhão prenderam no final da tarde desta sexta-feira (22), Alisson Ferreira Barroso, de 26 anos e Ismael Contreira, de 31 anos, eles são acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Padre Cícero no bairro Conquista em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar ao fazerem uma ronda de rotina pelo bairro avistaram os dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita, a dupla ao perceber a viatura se aproximando saiu em fuga. Foi feito um acompanhamento um dos indivíduos foi interceptado e levado ao local de onde iniciou a fuga.

No endereço a Polícia encontrou Ismael, que autorizou entrada da guarnição no recinto onde foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola Cal. 380 municiada com quatorze munições, um Revólver Cal. 38 com seis munições, dois coletes balístico sem numeração, além de aproximadamente 420 gramas de substância aparentando ser pasta base de Cocaína, 180 gramas de Merla (11 pacotes), 50 gramas de maconha, uma roçadeira, material usado para embalar entorpecentes, além de duas balanças de precisão.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e Alisson e Ismael, juntamente com todo material apreendido, foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.