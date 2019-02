Operação policial conjunta prende fornecedores de drogas no município de Xapuri

Neste sábado, 23, quase todo o Acre permanece com muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes. O tempo pode variar entre pancadas de chuva com raios, que podem ocorrer várias vezes no decorrer do dia.

De acordo com o site meteorológico ClimaTempo, a chuva pode ser forte e volumosa em Rio Branco. Na capital, a máxima pode chegar a 29°C e a mínima fica em 22°C.

Em grande parte do Estado o tempo segue instável e chove a qualquer hora. O sol pode brilhar forte e chover apenas a partir da tarde.