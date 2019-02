Minoru confirma convites, mas não decidiu a filiação

Até antes da última eleição o professor Minoru Kinpara era apenas citado como um ex-Reitor da UFAC. Depois da votação estupenda que teve para senador por uma sigla sem estrutura, como o Rede Sustentabilidade, batendo até a maioria dos caciques que com ele disputaram as duas vagas, no maior colégio eleitoral, a capital, ele passou a ser o noivo cobiçado por vários partidos para disputar a PMRB, na eleição do próximo ano. Mas não disse ainda o “sim” para subir o altar. Negou ontem á noite ao BLOG DO CRICA que esteja com data de filiação marcada no MDB. “Crica, eu recebi um convite oficial do MDB para me filiar. Fiquei honrado. Mas não dei nenhuma resposta, porque a decisão que vier a ser tomada será do grupo que integro, e não um ato isolado do Minoru,” garantiu. Falou que, assim como recebeu convite do MDB, recebeu também sondagem do PSL e também e do PSDB. Mas que os convites estão em processo de análise para uma posterior resposta. Mas fez uma ressalva: “de forma oficial, o único convite que recebi foi do MDB, os demais foram conversas”. Por mais que insistisse, Minoru não quis adiantar para que lado pende a sua simpatia política. Uma coisa é certa: não ficará filiado ao REDE.

FLAVIANO MELO: “AS PORTAS ESTÃO ABERTAS AO MINORU”

Ontem, à noite, conversei com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, que me confirmou o convite feito ao professor Minoru Kinpara para filiação na sigla. “O MDB terá candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco, o Minoru foi convidado e as portas estão abertas à sua filiação. Estamos esperando a sua resposta positiva. Melo lembrou ainda que, no próximo ano não haverá coligação proporcional e os partidos terão chapas próprias para vereador.

MAJOR ROCHA: “MARA PODERÁ SER O PLANO B PARA PMRB”

O vice-governador Major Rocha aventou ontem a possibilidade da deputada federal Mara Rocha (PSDB) vir a disputar a prefeitura de Rio Branco. “Ela não quer, mas se for uma questão partidária terá que seguir”, enfatizou. Rocha confirmou que o PSDB manteve conversa para a filiação do professor Minoru Kinpara, e que somente com a desistência deste de ser o candidato tucano á PMRB, e que a opção do nome da deputada Mara Rocha será analisado

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Uma das metas da nova mesa diretora da Assembléia Legislativa é trabalhar para montar um Portal de Transparência modelo, que contenha todas as informações sobre a aplicação dos recursos pelo o Legislativo. Servirá como uma espécie de prestação de contas do poder.

NÃO ESPERE VIDA MANSA

Deputados como Jenilson Lopes (PCdoB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Daniel Zen (PT) estão dando o natural tempo de quarentena política ao governador Gladson Cameli dos tradicionais 100 dias, para de fato fazer oposição. O governo não espere por parte deste trio a vida mansa.

VANTAGEM DA EXPERIÊNCIA

Zen (PT), Edvaldo (PCdoB), Jenilson (PCdoB) levam a vantagem da sagacidade e serem experientes no debate político. Sempre vão à tribuna com argumentos. Enfim, teremos um Legislativo movimentado, e com uma oposição vibrante e preparada. Isso é muito bom.

OS MAIS PRAGMÁTICOS SE RECOLHEM

Você vai ás redes sociais, seja no facebook, site e outras postagens e não vê a presença com notas e comentários das figuras mais experientes do PT se pronunciando sobre a derrota e o novo governo. Só quem está no murmúrio e a ala mais emocional. Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim, Sibá Machado, Léo de Brito sabem da hora certa de entrar no debate. E que ficaria antipático ficar dando pitacos num governo que não tem 60 dias.

SAINDO DA PRÉ-HISTÓRIA

O governador Gladson Cameli vem marcando a sua posição na área econômica como o iniciador de um novo vetor de desenvolvimento para o Acre; o agronegócio, a antítese do modelo da florestania, adotado nos governos Jorge Viana e Binho Marques. Cameli aposta tudo nas culturas da soja, café, milho e na produção para tirar o Acre da pré-história agrícola.

REBATE NA HORA

Quer ver o ex-senador Jorge Viana (PT) dar um pulo de protesto é citar o governo do irmão Tião Viana como um governo da florestania. “De florestania o governo do Tião não teve nada, a florestania acabou no meu governo e do Binho”, comenta sempre JV em tom de mágoa.

FICA DIFÍCIL DEFINIR

Na verdade fica até difícil definir qual foi o modelo econômico do governo Tião Viana, a sua administração foi pontuada de ações esparsas sem um planejamento, por isso, muitas delas ruíram.

#VOLTA CESÁRIO, LEONILDO, CARIOCA, JÁ!

Aliados do Gladson Cameli que estiveram nas ruas balançando bandeiras, depois de mais uma nomeação de petista no governo, desta feita via decreto assinado pelo governador em exercício Rocha, propuseram em mensagem à coluna a campanha: # Volta Cesário, Leonildo, Carioca, Já!” Não sei se eles vão aceitar, mas que é arriscado serem convidados, não duvido.

CUECA NO BATOM

Não adianta o vice-governador Major Rocha atribuir a um “deputado guloso da base” a indicação de mais um petista para cargo de confiança no governo. Quem assinou o decreto foi ele. É a mesma coisa que o marido tentar explicar para a mulher a mancha de batom na cueca.

UMA TREMENDA BAGACEIRA

A nossa tagarela secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, deveria ver como se encontra a Pousada do Governo em Porto Acre, deixada em escombros pela antecessora na pasta.

RETRATO PERFEITO

O abandono da Pousada de Porto Acre é o retrato da bagaceira como entregaram o governo.

CASAMENTO DE SUCURI COM JACARÉ-AÇU

Retrato fiel do governo Gladson, o artigo do ex-deputado João Correia, no ac24horas: um ser híbrido, nascido da junção em cargos de confiança de aliados, petistas e membros da FPA. Vamos ao popular: o típico casamento de sucuri e jacaré-açu. Um dos dois será devorado.

VENHAMOS E CONVENHAMOS

Aqui ao pé de ouvido: venhamos e convenhamos, a montagem do governo Cameli, é divertida!

MEU QUERIDO E AMADO GOVERNADOR

Uma lição que aprendi em quatro décadas de jornalismo foi não comprar briga de político. Porque acabam se acertando e você fica mal. O mesmo deputado Roberto Duarte (MDB) que detona o Gladson Cameli na ALEAC é o mesmo que, dizem estava ontem no ato da colheita de uma plantação de soja, ao seu lado, o tratando de meu querido e amado governador.

ARROUBO DA JUVENTUDE

Esta valentia toda do deputado Roberto Duarte (MDB) contra o governo é arroubo da juventude. O deputado Daniel Zen (PT) foi pragmático quando disse que um político ou é situação ou oposição. Não se alça vôos mais altos na política sem um grupo como aliado.

QUERO VER PARA CRER

Depois de tantas promessas, datas marcadas para a inauguração, briga pela paternidade, tenho razão de ficar cabreiro com mais uma promessa de construção do Anel Viário de Brasiléia e da ponte sobre o Rio Acre ligando à Epitaciolândia. Prefiro ver para crer.

NÃO FOI CRÍTICA DE OPOSITOR

A entrevista do pecuarista Assuero Veronês dando a “Peixes da Amazônia” como um projeto inviável deve ser levado á sério, por ter sido feita por um dos sócios do empreendimento.

FALTA DE PLANEJAMENTO

Foi mais uma megalomania do governo passado, que mostrou falta de planejamento. Como é que se cria uma indústria de beneficiar pescado, se não tem matéria prima abundante e perene no mercado regional, o peixe? Fabricarem um transatlântico sem mar para navegar.

DISCUSSÃO JURÍDICA

Caso o governador Glason Cameli resolva suspender o pagamento dos ex-governadores terá uma batalha jurídica a enfrentar, com os que passaram a receber o benefício antes de 1988. No governo Orleir Cameli a pensão foi suspensa e na época o pagamento foi restabelecido pelo Tribunal de Justiça do Acre, por meio de um “Mandado de Segurança”, impetrado pelo advogado Luiz Saraiva. Gladson espera apenas o parecer da PGE para decidir o que fazer.

CONTORCENDO

Quem deve estar se contorcendo com esta largada da corrida da soja no Acre é o ex-governador Binho Marques, Jorge Viana, e os mais ligados à área ambiental do PT. O agronegócio aportaria no Acre mais cedo ou mais tarde, registrei várias vezes na coluna.

ENXURRADA DE NOMES

Nada oficial. Comentários que circulam sobre a eleição para a PMRB. A prefeita Socorro Neri aliada ao PT e PCdoB. Minoru ou a Mara Rocha (PSDB), Minoru Kinpara pelo MDB, Roberto Duarte (MDB), Coronel Ulisses Araújo (PSL), Alan Rick (DEM), Thiago Caetano (PROGRESSISITAS), são nomes ventilados para disputar a eleição. A eleição de 2020 para prefeito deverá plural em Rio Branco.

META FIXADA

Os aliados do andar de cima do mandato do deputado Roberto Duarte (MDB) sustentam que, ele será candidato a prefeito de Rio Branco em qualquer situação política. Um gosto vale mais do que dez vinténs, diz o ditado. Só que em eleição majoritária ninguém é candidato de si mesmo. Vai ter que estar ao lado de um grupo político que lhe dê sustentação numa chapa.

PMDB TEM OUTRO NOME

E pelo que ouvi de lideranças do MDB, inclusive, do deputado federal Flaviano Melo, o nome preferido para disputar pelo partido a PMRB no próximo ano é o do professor Minoru Kinpara. Se é o Kinpara, logicamente, dá para se deduzir que Roberto Duarte está fora do jogo no MDB.

CADA QUAL COM SEU CADA QUAL

A eleição do próximo ano terá uma novidade: fim da coligação proporcional. Significa dizer que, cada partido terá de ter chapa própria para a disputa de vereador. Não havia nada mais imoral na política de que coligações proporcionais, um balcão de negócios e vendas de apoios.

JOGANDO CONTRA O PRÓPRIO TIME

O presidente da Fundação Cultural, Coreinha, comentou ontem comigo de que, a impressão que tem é de que o Tião Viana assumiu para destruir todas as conquistas na área da cultura do irmão Jorge Viana e do Binho Marques. “Os espaços culturais estão literalmente abandonados. E ao invés de recuperá-los, ele entrou na aventura de construir um museu, triste”, desabafou.

INSISTIR ERA BURRICE

Na administração pública errar é natural e faz parte do contexto. O grave é permanecer no erro. Por exemplo, o modelo ambiental da florestania, um conceito de desenvolvimento lançado pelo ex-governador Jorge Viana (PT) e depois secundado pelo governo Binho Marques, foi sustentado por uma ampla propaganda de mídia, mas não rendeu o emprego e renda que propagavam. Não se criou uma economia florestal que mantivesse o homem na floresta com condições dignas de viver. Os que ainda estão nos seringais desativados, na floresta, vivem do mesmo modo que viviam os seringueiros quando havia a colheita do látex para produzir borracha, abandonados pelo poder público. O fato do governo Gladson Cameli partir para um novo caminho, o do agronegócio e das culturas perenes como soja, café, milho e etc pode ser a aposta que faltava para tirar o Estado do atraso. Rondônia, nosso vizinho, é um exemplo que deu certo. Busquemos, então, o novo, o Acre não pode mais andar pelos varadouros do atraso.