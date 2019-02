Mega-Sena, concurso 2.127: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 43 milhões

A LATAM (antiga TAM) lançou uma promoção para marcar o lançamento dos novos voos de Rio Branco para Guarulhos, na Grande São Paulo. Para várias datas do mês de junho é possível garantir as passagens de ida e volta por R$ 614 entre as duas cidades.(Confira na imagem abaixo). Mas atenção! São poucos passagens por esse valor. Se pretende viajar para a cidade de São Paulo garanta logo as suas passagens.

Para a cidade do Rio de Janeiro os bilhetes de ida e volta para embarque em Rio Branco podem ser compradas por R$ 795,16. Esses valores já está com as taxas de embarques incluídas. Quem está no Rio de Janeiro ou São Paulo também pode viajar para o Acre pagando os mesmos valores. Para ter acesso aos menores valores é preciso comprar as passagens de ida e volta na mesma reserva.

Na promoção da Gol as passagens de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul estão disponíveis nas promoções deste final de semana por R$ 213,59. Por esse mesmo valor é possível garantir os bilhetes de ida e volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Nos voos da Gol de Rio Branco para Porto Velho encontramos as passagens de ida e volta por R$ 288,50. Lembrando que a partir de R$ 6 de maio a Gol deixa de oferecer esse voos sem escala.

Já o trecho Rio Branco/Manaus está disponível por R$ 629 na promoção da Gol. Todos esses valores também estão com as taxas de embarques incluídas. Os menores preços são para viagens entre os dias 15 de março a 30 de junho, exceto nos feriados deste período. No link que se encontra no final você encontra hotéis com até 50% para se hospedar na cidade de São Paulo.

CONFIRA AS PROMOÇÕES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM TAXAS INCLUÍDAS NOS VOOS DO ACRE