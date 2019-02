MDB diz que Minoru irá se filiar em março, ex-reitor da Ufac não confirma: “existem apenas conversas”

Cardeal do MDB me ligou ontem à para dizer que o ex-reitor Minoru Kinpara iria se filiar ao Partido no dia 22 de março. Entretanto, ele nega que já tenha batido o martelo com o partido do senador Márcio Bittar e Flaviano Melo. Minoru também está sendo assediado pelo PSDB e PSL. O certo mesmo é que, pelo visto, ele não deverá permanecer no Partido da ex-ministra Marina Silva, Rede Sustentabilidade. Outra coisa é certa: ele disputa a prefeitura pela sigla que lhe mais favorável. Se vai vencer ou não precisa combinar com o eleitor.

. O governador Gladson Cameli (Progressista) recepcionou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com um jantar na casa do empresário José Eduardo, no Condomínio Ipê, bem ao lado da residência do governador Tião Viana (PT).

. É um fato normal, comum!

. Não seria nada demais…a não ser pela sobremesa saboreada pelos convidados.

. Eram os mesmos do governo Romildo Magalhães, do Orleir Cameli, do Jorge Viana, e do Tião Viana.

. A única lacuna foi no governo Binho Marques.

. O Binho detestava (deve detestar ainda).

. Entra governo e sai governo e eles estão lá orbitando o sistema!

. Porém, a maioria dos empreendedores não está nem aí para Partidos A ou B, com toda razão.

. O dinheiro não tem cor partidária.!

. O ex-governador Tião Viana dormiu de orelha quente.

. “O PT apanhou, mas apanhou que nem cachorro de índio”, contou um dos participantes.

. “Governos incompetentes”; “bando de perseguidores”; “acabaram como o Acre”;

. Isto, sem falar nas frases impublicáveis!

. Gente que vivia com o Tião Viana não teve a coragem de defendê-lo!

. Como diz o Zé Sapateiro:

. “A decência”!

. “Homines sunt ejusdem farinae”.

. Sou do tempo do Latim nas escolas!

. Trouxeram um calhamaço de nomeações para o major Rocha assinar como governador, no meio delas a da mulher do Jackson Marinheiro.

. Pisou na casca de banana colocada pelo PP, era para Saúde!

. Só lembrando o “nada consta” da esposa do Jackson Pinheiro.

. Se era do PT ou não, são outros quinhentos!

. Quero fazer um apelo a prefeita Fernanda Hassem!

. A senhora poderia pedir autorização do MP e recuperar as ruas de Epitaciolândia, principalmente o bairro José Hassem?!

. O povo de lá agradece!

. Obrigado!

. Morador de Assis Brasil pedindo prá mandar umas carradas de asfalto para a BR-317.

. Só depois que parar de chover!

. Vi hoje uma equipe tapando buraco na rua…me lembrei do desenho que havia nos aviões DC3 (Douglas) da FAB antigamente.

. Uma tartaruga de asas!

. Devagar, mas chega!

. Há 48 horas da eleição, candidata do PSL compra cinco milhões de santinhos e mais de um milhão de adesivos.

. Teve 1.741 votos para deputado estadual. (Deu no G1).

. Explicação: Ruim de urna!

. A gráfica é a mesma da famosa Lourdes Paixão, que recebeu R$ 400 mil reais há poucos dias do pleito e obteve a expressiva votação 274 votos.

. Aí, tem!

. As mulheres não podem se sujeitar a isso!

. Me perguntaram hoje no Terminal Urbano o que eu achava de um ajudante de pedreiro se aposentar aos 65 anos de idade?

. Bom, se ele viver até lá…!

. Imagine um senhor de 65 anos puxando traço de massa de cimento para os pés!

. Chama o pastor Silas Malafaia pra expulsar esses capetas que querem fazer isso com os brasileiros pobres!

. A CPI instalada na Câmara Municipal pode ser um tiro no pé, se nada for provado a oposição vai injetar credibilidade a prefeita Socorro Neri (PSB).

. A propósito, a prefeita Socorro é gente boa só precisa mesmo é recuperar as ruas da cidade.

. A coleta de lixo, por exemplo, vai muito bem!

. Conversei demoradamente com um grupo de médicos.

. Segundo eles, o problema da Saúde estadual é que a municipal não está cumprindo o seu papel.

. Levar o filho para a UPA ou o PS com frieira, bicho de pé, lombriga, boqueira, piolho, impinge e chulé é brincadeira, dona Zefa!

. É pra se resolver em posto de saúde.

. Teve um caso em que o menino enfiou uma moeda de um real nas ventas!

. A mãe, desesperada, queria que a criança fosse para a UTI em coma induzido!

. Na próxima semana o prefeito André Maia (PSD) deve reassumir as funções.

. Ainda se questiona porque o seu Partido político não o expulsou.

. É uma lambança só!

. O ex-reitor Minoru é a cereja do bolo dos partidos na capital!

. Um bom sábado!