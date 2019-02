Jovem é preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo, em Rio Branco

Durante abordagem em operação de trânsito no município de Epitaciolândia, na noite desta sexta-feira, 22, policiais militares descobriram que um caminhão dirigido por Vilmaikon da Silva Lucena, morador de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, possuía um registro de roubo na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.