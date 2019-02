Governo afirma que Associação de Moradores vai continuar usando espaço físico do CEJA

Em nota enviada ao ac24horas, Júnior Santiago, Diretor do Departamento de Esportes da SEE, garantiu que a Associação de Moradores do Esperança não vai ser despejada do prédio que pertence ao governo do estado, onde já foi o CEJA, e hoje é o CIEC.

Santiago diz na nota que, em especial aos moradores do Conjunto Esperança e proximidades, em nenhum momento as atividades serão interrompidas. Pelo contrário, diz que serão reforçadas com a nova equipe.

Garantiu ainda que o espaço usado pela Associação de Moradores vai permanecer, e finalizou dizendo que as mudanças fazem parte de um processo natural de transição para a nova gestão e que assim que a nova coordenação do centro for escolhida as atividades, e atendimento às devidas solicitações da comunidade será normalizado.