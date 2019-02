Dupla é presa com arma de fogo, munições, colete balístico e droga no bairro Conquista

Na manhã desta sexta-feira (22), a superintendente do Patrimônio da União no Acre, Luciana Videl, esteve com o secretário estadual de saúde, Alysson Bestene, para a entrega simbólica do contrato de transferência de posse de um imóvel da União à Secretaria de Saúde do Acre.

O prédio cedido, que antes funcionava a Central de Articulação das Entedidas de Saúde (CADES), vai passar a ser o Centro de Parto Normal Peri Hospitalar. Segundo Luciana Videl, o imóvel que estava ocupado desde 2013 e foi devolvido para a União, foi solicitado pela Sesacre, pensando em utilizar o local também para o segmento da saúde.

“Após a formalidade da assinatura do contrato, a Sesacre terá como objetivo angariar e continuar os serviços de saúde do estado do Acre. O contrato foi assinado no último dia 15 e o estado vai poder ocupar o imóvel durante um período de cinco anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período”, explicou a superintendente.

Para o secretário Alysson Bestene, o novo espaço vai otimizar ainda mais o atendimento à população no que diz respeito a regulação.

“A gente ganha um espaço que além de atender melhor as nossas pacientes, vai regularizar também toda essa parte do fluxo da saúde. Então será um ambiente bem aproveitado nesse sentindo, para que a gente tenha um atendimento especializado a nossa população”, completou