Desafios educacionais podem ser superados?

Conforme dados divulgados pela Defesa Civil na manhã deste sábado, 23, o Rio Acre continua vazando em Rio Branco e algumas cabeceiras. Na capital o rio baixou 8 centímetros e marca, desde as 6 horas da manhã, 12,56 metros.

Já em Assis Brasil, o Rio elevou o volume de água, registrando 3,70 metros. No entanto, Brasiléia também marcou vazante nesta manhã, chegando aos 3, 21 metros, uma baixa de 19 centímetros de ontem para hoje.

Em Xapuri e Capixaba o manancial também está em baixa. Na manhã deste sábado, o rio diminuiu 62 centímetros e esta com 5,47 metros. Em Capixaba, o rio amanheceu com 7, 14 metros, uma baixa de mais de 70 centímetros de ontem para hoje.

As medições do afluentes Riozinho do Rola e Rio Espalha indicaram elevação no nível das águas. O primeiro está nesta manhã com 14,41 metros e o segundo, 9,21 metros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá amanheceu marcando 13 metros, no limite da cota de transbordamento, segundo a Defesa Civil.