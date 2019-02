Deputado Daniel Zen diz que soja não é salvação da lavoura

Depois de ter perdido o jornalista Washington Aquino, a Rádio Difusora Acreana tem mais uma considerável baixa em nomes que são campeões de audiência e que ajudaram a construir a Voz das Selvas. Deise Leite, reconhecido pelo bordão “me mata de vergonha” e considerado por muitos ouvintes e por parte da crônica esportiva um dos melhores narradores de futebol de todo o Norte do país se despediu da emissora por meio de um comunicado em uma rede social.

Em um extenso relato, o jornalista, que já tinha duas décadas de Difusora, começa explicando que não pretende entrar no mérito de não ter sido nomeado pelo Governo do Acre. Afirma querer destacar as coisas boas, os companheiros de transmissões e as amizades consolidadas durante os 20 anos e anuncia que a partir de agora integra a equipe de esportes da rádio Ecoacre.

Deise Leite é mais um que, mesmo convidado a integrar o time da Secretaria de Comunicação, é obrigado a buscar novos ares por falta de nomeação. Trabalhou todo o mês de janeiro, mas sem perspectiva de ser nomeado preferiu trilhar novos caminhos.

A Secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro tem convivido com uma extrema dificuldade em nomear integrantes para sua equipe. Diversos jornalistas que estão trabalhando desde a transição, como alguns que fazem parte da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública e até do staff do Vice-Governador Major Rocha ainda estão sem nomeação.

Leia abaixo o relato de Deise Leite:

“Momento despedida e de chegada

Olá amigos, hoje estou aqui para falar da minha saída após 20 anos da Rede Pública de Comunicação (Rádio Difusora Acreana), não gosto de entrar no mérito da questão porque não renovaram comigo, todos tem suas razões de querer e não querer.

Quero destacar as coisas boas que foram esses 20 anos transmitindo todos os grandes eventos esportivos do Acre, em todo Brasil (só não fui a Teresina no Piauí), inauguração do Arena da Floresta, Florestão, da despedida do velho José de Melo, dos grandes jogos do Rio Branco e Atlético Acreano na Serie C, com muitas alegrias e decepções, aos nossos ouvintes que sempre estiveram ao nosso lado com a liderança absoluta nas jornadas esportivas e no programa Esportivo.

Aos amigos que formaram comigo a grande equipe de esportes nesses 20 anos, Zezinho Melo, Alberto Casas, Paulo Henrique Nascimento, Paulo Roberto, Raimundo Fernandes, Marcelo Avelino, Campos Pereira (in memoria), M. Costa (aposentado), Nonato Oliveira (aposentado), Oliveira Neto, Damião Viana, M. Jota, Washington Aquino, Junior Cesar, Ecimairo Carvalho, Demostenes Nascimento, Nonato Costa, Artur Oliveira, Leônidas Badaró, Aarão Prado, Roney Casas e toda a equipe técnica, obrigado por todas as conversas e risadas jogadas ao vento, e tudo o que vivemos e passamos….

Neste tão curto/longo tempo…Mas o bastante, para mudar conceitos já pré-estabelecidos e consolidar amizades….Dividimos, não só uma cabine, mas sim sorrisos, lágrimas, emoções e expectativas…Pode ser, que nos separemos….e que talvez daqui alguns anos voltaremos a nos juntar…

Mas valeu a experiência de termos compartilhado momentos que ficarão para a vida toda….Obrigada pela amizade e aos nossos ouvintes pela imensa audiência comprovada em números. Agradecendo as milhares de mensagens diárias que chegam via redes sociais perguntando onde estou.

Há, a partir de março começo a história de um grande amor na Ecoacre FM 106,5, com velhos, novos amigos, Gelton Lima, Demostenes Nascimento, Chico Pontes, Adem Araújo, Marcelo Avelino, Jessé Moreno, Luciano Cesário e outros. E espero não matar os senhores de vergonha”.