Cheia do Madeira já atinge mais de 400 pessoas; parte da BR e ponto da balsa estão inundados

Encerrou agora a pouco uma reunião que definiu a vinda do grupo do ex-reitor da Ufac, Minoru Kimpara, para o Movimento Democrático Acreano (MDB). Ele deverá disputar as eleições para prefeito da capital em 2019. Além de Minoru, o MDB vai abrigar importantes lideranças que já foram do Partido e estão retornando para a sigla. Com a vinda do ex-reitor, a pré-candidatura do deputado Roberto Duarte será reavaliada. A informação foi passada ao ac24horas por uma assessora do Partido do senador Flaviano Melo.

A filiação de Minoru Kimpara e todo seu grupo político, além de outras lideranças expressivas da política estadual, está marcada para o dia 22 de março em uma grande festa. “Com o fim das coligações o MDB formou uma comissão para dialogar com líderes com grande potencial de votos com o objetivo de voltar a ser protagonista nas eleições futuras”, disse a fonte. Mais informações a qualquer momento