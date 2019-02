Terremoto na Colômbia é sentido no Acre

Por volta das 5h15 manhã desta sexta-feira, 22, moradores da região do Vale do Juruá relatam ter sentido um tremor de terra, principalmente em Cruzeiro do Sul. Ao que tudo indica, a causa seria um terremoto de 7.7 ponto de magnitude, registrado na Colômbia, que teve reflexos no território acreano.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado, major Cláudio Falcão, informou que no município acreano foram registrados dois abalos.

Segundo os dados da Rede Sismográfica Global, o abalo foi a 130 quilômetros a leste-sudeste de Palora, as 07h17, pelo horário de Brasília.

O forte tremor ocorreu a 156 quilômetros de profundidade, abaixo das coordenadas 2.28S e 76.91W, indicadas pelo mapa abaixo.

No início deste mês, um terremoto registado no Peru também foi sentido no Estado. Na ocasião, pessoas que estavam em alguns prédios do centro da Capital, como o Centro Empresarial, chegaram a evacuar as edificações ao sentirem o abalo.