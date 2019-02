Suspeito de expulsar famílias ligadas a facções criminosas rivais é preso na Capital

Para quem deseja terminar a faculdade mais rápido para logo entrar no mercado de trabalho, os cursos superiores de curta duração são uma alternativa. É importante lembrar que a graduação tecnológica é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como um curso de nível superior que capacita profissionais para exercerem funções específicas no mercado de trabalho.

Com o diploma de nível superior, o tecnólogo pode fazer pós-graduação ou até mesmo optar pelo mestrado e doutorado. No entanto, antes de optar por essa modalidade é importante conhecer as diferenças entre o bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Veja os cursos superiores de curta duração:

Logística

Na graduação em Logística, o estudante tem acesso a conhecimentos diversos que possibilitam a sua formação para gerenciar operações e serviços logísticos em distribuidoras, empresas de encomendas, portos, aeroportos, etc. O profissional está envolvido com elaboração e fiscalização de documentos, emissão de pareceres e supervisão do recebimento, armazenamento e transporte de mercadorias.

Design de Moda

O tecnólogo em Design de Moda é uma formação superior que prepara profissionais para criar e desenvolver produtos relacionados a indústria da moda. O designer se preocupa com os aspectos estéticos, culturais e simbólicos dos produtos. Com essa formação é possível atuar em ateliês, confecções, escritórios de design, empreendimentos próprios, etc.

Gestão da Produção Industrial

Planejar, supervisionar e aplicar processos de produção na área industrial fazem parte da rotina do profissional formado no curso de Gestão da Produção Industrial. O tecnólogo também planeja a logística e movimentação dos produtos, auxilia na seleção das matérias-primas e na gestão e controle da qualidade dos processos.

Gestão Comercial

Capacita os estudantes para atuar com vendas, estudos financeiros e tributários e análises comerciais, considerando as demandas e especificidades do mercado. O curso de Gestão Comercial tem sido apontado como uma das formações que se destacam no mercado profissional.

Secretariado

O curso de Secretariado é um tecnólogo que capacita profissionais para assessorar executivos, diretores e equipes de trabalho. O profissional é responsável pela otimização dos processos a fim de melhorar o andamento das tarefas. Eventos, protocolos, viagens, reuniões, redação de textos e gerenciamento de informações fazem parte da rotina da profissão.

