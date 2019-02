Rio Acre baixa 16 centímetros e registra marca de 12,64 metros nesta sexta-feira (22)

A Polícia Militar do Estado do Acre, por meio do 4º Batalhão recebeu informações anônimas na última quarta-feira, 20, dando conta de um homem identificado como Adão Felix Bezerra, de 24 anos, que estaria portando uma arma de fogo e, de quebra, possuía um mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, Adão estava na companhia de outra pessoa, no entanto, com a chegada dos militares, o comparsa se evadiu do local. Na abordagem, a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira, calibre 16, e uma munição intacta.

Bezerra também é apontado como o principal suspeito de estar expulsando famílias de suas casas que tenham ligações com membros de facções rivais, nas imediações do bairro Ilson Ribeiro. Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia de Flagrante (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis e, após audiência de custódia, deve ser encaminhado ao presidio local, Francisco d’Oliveira Conde.