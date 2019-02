Publicado edital para inscrições no Colégio Militar Dom Pedro II, unidade de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 22, o edital que estabelece normas para ingresso de estudantes nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II – unidade Cruzeiro do Sul.

A unidade vai funcionar no espaço ocupado anteriormente pela escola Anselmo Maia de Carvalho, localizada no Bairro Santa Terezinha. Os 193 alunos que já estudavam no local tiveram suas vagas asseguradas. Esta etapa vai disponibilizar 157 vagas, 66 delas para dependentes e militares e 91 para comunidade civil.

O processo seletivo se dará por meio de sorteio público. As inscrições dos dependentes de militares devem ser feitas nesta sexta-feira, 22. A comunidade civil deve procurar a instituição nos dias 25 e 26 de fevereiro. O responsável deverá preencher a ficha de inscrição, apresentar cópia da certidão de nascimento ou RG do estudante e cópia da carteira de identidade funcional (para dependentes de militares).

O sorteio será realizado no próximo dia 27, às 8 horas. A divulgação da lista com os nomes dos sorteados ocorre no mesmo dia, às 15 horas. Serão sorteados mais dez inscrições por turma, que passarão a compor a lista oficial de espera.

Vagas disponibilizadas:

6º ano do Ensino Fundamental: 12 vagas;

7º ano do Ensino Fundamental: 23 vagas;

8º ano do Ensino Fundamental: 19 vagas;

9º ano do Ensino Fundamental: 37 vagas;