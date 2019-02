Prefeito de Sena decreta Luto Oficial de três dias pela morte de Hermano Filho

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, amigo particular e admirador do legado do professor Hermano Costa Filho, decretou na noite dessa quinta-feira, 21, Luto Oficial de 03 dias no município pela morte do educador e desportista, vítima de um infarto fulminante.

Em nota publicada em sua rede social Facebook, Serafim lamentou a morte prematura de Hermano, destacando que o mesmo colaborou substancialmente em várias áreas do município, dentre as quais, a política, a educação e no esporte de Sena Madureira.

“É com o sentimento de pesar, que lamentamos a perda irreparável do nosso querido amigo, professor Hermano Costa Filho. Um dos grandes historiadores da nossa cidade, incentivador e ícone do esporte de Sena Madureira, que agora nos deixa com muitas saudades. Nosso município está de luto. Hermano foi vice-prefeito e vereador por vários mandatos, além de ser uma das personalidades mais entusiastas da educação e do esporte”, escreveu.

Serafim afirmou que antecipou seu retorno da capital acreana ainda nesta quinta-feira, em decorrência do lamentável episódio fatídico, onde ele e toda população estão consternados, dada a amizade e influência que Hermano exercia sobre a opinião pública e a sociedade acreana.

Mazinho Serafim lamentou também a forma como a morte ocorreu, vez que Hermano Costa Filho participava de uma partida de futebol, justamente uma atividade que mais apreciava e participava ativamente, quer seja como atleta ou na condição de professor de escolinha de futebol com crianças e jovens de Sena Madureira.

É de Hermano Filho, também, a autoria da chamada Copa da Floresta, repassada ao poder público há cerca de dois anos. A competição que reúne dezenas de times da zona rural foi tema de reportagens nacionais e até internacionais, revelando o nome de Sena Madureira para o Brasil e o mundo.

“Estaremos apoiando a família durante o velório e o cortejo, podem contar comigo, pois Hermano Filho nunca se negou a ajudar um conterrâneo seu ou qualquer que fosse o necessitado de um ombro amigo. Vá em paz, professor!”, finalizou Mazinho, emocionado.