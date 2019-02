Peças que se ajustam

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), agiu com sabedoria política ao avalizar a dobradinha com o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), para ser o primeiro secretário da mesa diretora. Gonzaguinha é conhecedor profundo de finanças. E linha dura, e não esperem dele qualquer facilidade ou trilhar meios que não sejam legais para tomar medidas na casa. Isso é muito bom, principalmente, no momento que vivemos com os péssimos exemplos mostrados na Lava Jato de os políticos que enveredaram pelo caminho da bandalheira e foram presos. Os tempos são outros. De muito cuidado com o que se pratica à frente da coisa pública. É muito melhor dizer um não, do que dizer um sim e vir a ser punido mais adiante pela justiça. Só esperem seriedade no comando da Aleac do Nicolau e do Gonzaga .

AINDA QUEREM DAR AULAS?

Uma ZPE que não abrigou um carrinho de pipoca, uma Fábrica de Tacos que não produziu um taco, uma Fábrica de Camisinhas na bancarrota, um Parque Industrial de Tarauacá, abandonado e sem uma indústria, uma UPA em obras eternas em Cruzeiro do Sul, a Peixes da Amazônia falida, Indústria de Peixes de Cruzeiro do Sul caindo aos pedaços e nunca funcionou, HUERB em obras há anos e não abriu até hoje, não pagaram o 13º salários dos servidores,

fizeram concurso para PM e Polícia Civil e não contrataram, e ainda algumas caras lavadas do governo passado estão se arvorando em dar aulas de como se administrar o Estado? Menos!

QUEM ENXOTOU FOI O POVO

A ficha não caiu na cabeça de alguns iluminados e de iluminadas do governo passado. Estão equivocados na interpretação eleitoral: não foram derrotados pelo grupo que está no poder, mas derrotados e enxotados nas urnas pela esmagadora maioria da população. Acordem!

VAI SER PRECISO SER MUITO RUIM

Um ponto me parece claro no governo do Gladson Cameli. A sua administração terá que ser um desastre de proporções alarmantes para conseguir ser pior do que o governo passado.

O QUE SE PODE DIZER?

O que se pode dizer do governo Gladson Cameli, sobre obras? Nada! Não emplacou 60 dias no poder. A única crítica que se pode fazer é no campo político: é uma administração muito atrapalhada e tem dado um espetáculo de ineficiência na montagem da máquina estatal.

MAIOR RECLAMAÇÃO

A maior reclamação dos seus aliados de campanha, que foram para as ruas balançar bandeiras, é de que ficaram chupando os dedos, enquanto, o seu governo entupiu as secretarias de petistas. Isso tem sido um motivo de sarro (com razão), de membros do governo Tião Viana.

DEPOIS QUEREM PÚBLICO NOS ESTÁDIOS

Ontem, à noite, tive uma amostra da falência de público no futebol acreano: a péssima qualidade da arbitragem. Quando um árbitro de futebol se transforma na atenção da partida é porque é muito ruim. Não que o cidadão de preto vá ao está deliberadamente para tomar o jogo de um time. Mas é a falta de qualidade técnica que o faz estragar o espetáculo. Foi o caso de ontem do “Juiz” do jogo Galvez x Rio Branco. Vou me poupar para jogos das séries C e D.

GOVERNO NO XEQUE-MATE

O MP não tem o poder jurídico de mandar demitir ninguém que ocupa cargo de confiança no governo. Vamos começar por este ponto. O que há é apenas uma “recomendação” para demitir secretário condenado por improbidade. A decisão de demitir ou não cabe ao governador. Caso tenha algum secretário na gestão enquadrado neste crime, a exoneração é recomendável. Independente da posição do MP. Mas isso deixa o governo num xeque-mate.

BASE NUM VESPEIRO

A base do governo na Assembléia Legislativa está um vespeiro. Todos com os ferrões apontados um para o outro. A questão é que o desentendimento político nas hostes do governo Cameli, também, contaminou as relações entre os deputados governistas.

MANDOU DEVOLVER

Fizeram um carnaval fora de época com a apreensão de documentos pelo MP na prefeitura de Sena Madureira. Pois bem, a justiça agora, com o aval do próprio MP, mandou devolver tudo ao prefeito Mazinho Serafim. Não se faz juízo de valor antecipado sem uma condenação.

O TAPA E A CARA

A relação entre o governo e a prefeitura de Cruzeiro do Sul tem sido a seguinte: até aqui, o governo entrou com o tapa e o prefeito Ilderlei Cordeiro com a cara. Inverteram-se os valores: ao invés do governo ajudar é ajudado pela prefeitura de um município sem muitos recursos.

MÃOS DE TESOURAS

Os prefeitos estão curiosos para conhecer a máquina calculadora da secretária de Fazenda, Semírames Dias, que só deve ter o teclado de subtração. Os repasses constitucionais só vêm abaixo do esperado. Em todas as prefeituras os valores enviados desabaram. A prefeitura de Cruzeiro do Sul recebia em torno de 600 mil reais e recebeu 200 mil. Está tudo muito estranho!

SAIRÁ PARA A REELEIÇÃO

Tudo caminha para prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, disputar a reeleição. Uma das dúvidas é saber se vai carregar o fardo do desgaste do PT se mantendo no partido, ou se disputará por outra sigla que não esteja tão impregnada pela rejeição popular.

REAÇÃO DOS PRIVILEGIADOS

A reação que começa a surgir contra o projeto de Reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro é advinda de setores da máquina federal que terão os privilégios cortados. A mesma reação de protecionismo da classe política que se viu quando se discutiu a reforma eleitoral. Ou se aprova este pacote da Previdência ou é melhor fechar o Brasil para balanço.

CHEGA DE MISÉRIA ECONÔMICA

A chegada da soja ao Acre não vai ser o milagre econômico que vai tirar o Estado da miséria, mas é um passo para contrapor a mentalidade tacanha de se achar que o Acre progredirá vendendo óleo de copaíba. Que venha o milho, o café, e outras culturas, em escala industrial.

SEMPRE TEVE LADO

Acerca de sua escolha para um cargo de confiança no governo, e comentários da oposição, o ex-prefeito James Gomes mandou nota esclarecendo que, a ocupação é justa por ter sido sempre contra o PT e que, a sua lotação é em Brasília, para acompanhar os projetos do Estado.

ESPIÕES ESPALHADOS

O PT não está tendo problemas para saber o que se passa nas secretarias, por dois motivos: terá os gestores ligados ao PT que permaneceram com as suas lotações e os petistas que foram contratados para cargos de confiança. Ou seja: espiões não faltarão para a oposição.

AINDA É O CARA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) ainda é o cara que dá as cartas no partido. As três mais importantes figuras do MDB no governo – Maria Alice, Eliane Sinhasique e Pádua Bruzugu – tiveram nas suas indicações o DNA do velho lobo. A do Vagner Sales foi mérito próprio.

NÃO TEM SATISFAÇÃO A DAR

Quem anda sumido do cenário político é o deputado Jonas Lima (PT), não tem aparecido formando com o grupo de deputados que fazem oposição ao governo, na ALEAC. O Jonas não tem satisfação a dar ao PT, sempre se elegeu graças ao seu trabalho e com a cúpula do partido contra.

SIBÁ SERÁ O NOME

Na eleição para a direção regional do PT, o ex-deputado federal Sibá Machado (PT), deverá ser o candidato das lideranças tradicionais do partido à presidente. Terá a oposição do grupo dominante Democracia Radical, que hoje é quem dá as cartas dentro da aldeia petista.

NÃO FICARÁ DE FORA

O ex-senador Jorge Viana (PT) não ficará fora da política com a última derrota. Diferente do irmão Tião Viana, que saiu da eleição mal perante a opinião pública, JV ainda mantém um forte nicho que vota nele. E deve voltar em 2022, disputando vaga no Senado ou o governo.

NÃO TEM COMO FICAR FORA

Na cabeça do vice-governador Major Rocha (PSDB) não passa os tucanos não terem candidato a prefeito da capital em 2020. Não está no debate o seu nome, mas a deputada federal Mara Rocha (PSDB), é um trunfo do PSDB que pode ser considerado para embates majoritários.

ÁGUA NA FERVURA

Quando os deputados Roberto Duarte (MDB) e Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) ensaiavam um UFC no plenário da ALEAC, o presidente Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), jogou água na fervura ao suspender a sessão. Caso continuasse a tendência era o caldo engrossar.

FORA DA CONTABILIDADE

Falando no deputado Roberto Duarte (MDB), ele já é visto na avaliação da cúpula palaciana como “oposição”. De fato, até aqui as suas posições são de confronto direto com o governo. Tem feito mais estragos na imagem do governador Gladson Cameli que o PT e PCdoB.

CANDIDATO SIM SENHOR

O ex-prefeito Aldemir Lopes, a figura central do MDB na região do Alto Acre, tem dito a amigos de que a oposição terá um candidato de unidade para disputar contra a prefeita Fernanda Hassem (PT). Só se buscar um nome novo, porque os atuais da antiga oposição são manjados.

NÃO FOI A CAUSA

Até hoje escuto reclamações da escolha do Emylson Farias pelo Tião Viana como vice do Marcus Alexandre, a quem debitam como causa da derrota. Nada a ver. Podiam ter posto o Papa Francisco de vice do Marcus , que assim mesmo, ele perderia. O povo não queria o PT e detestava o governo anterior.

ESTIGMA QUE VAI DEMORAR

A sigla PT ficou como um estigma político com as condenações e prisões das suas principais lideranças, acusadas de atos de corrupção. PT, que era símbolo de mudança, da nova política, nesta última eleição virou sinônimo de palavrão. Basta ver a lavagem que levou nas urnas.

ESPALHANDO OS ASSESSORES

O ex-governador Tião Viana anda espalhando em alguns órgãos os poucos assessores que foram fiéis até o navio do seu governo afundar. Colocou os mais próximos na PMRB e no Tribunal de Contas do Estado.

ESCOLHEU O LADO

Não vejo motivo para o presidente da FIEAC, José Adriano, reclamar que é deixado de lado nas suas relações com o governo Gladson. Entre se aliar com o novo governo, escolheu trombar. As relações institucionais vão continuar, mas sem o prestígio que detinha na administração anterior, onde era da cozinha do poder. A política é uma roda a girar, quem estava em cima sempre vem para baixo. E neste contexto aplica-se a célebre frase: ao vencedor, as batatas!