Governo nomeia esposa de Jackson Marinheiro, apontado pelo MP como Chefão de esquema de corrupção na Emurb

Caminhões e Máquinas da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, foram apreendidos na tarde desta quinta-feira, 21, ao escavar e retirar barro da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE), localizada na BR-364, sentido Porto Velho, sem a permissão do Instituto do Meio Ambiente (IMAC). A informação foi confirmada tanto pelo órgão ambiental quanto pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar que registrou a ocorrência.

Os veículos, sendo dois caminhões caçambas e duas máquinas pesadas, foram apreendidos. Os militares chegaram ao local por meio de uma denuncia. Os caminhões foram encaminhados ao pátio do Batalhão Ambiental da PM e como os militares não tinham como retirar as máquinas do local, um Termo de Fiel Depositário foi assinado entre as partes. Cinco pessoas foram autuadas – dois motoristas, dois operadores de máquinas e um apontador. Eles tiveram que assinar um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e logo em seguida foram liberados. O responsável técnico pela Emurb não estava no local, mas segundo polícia, teria que responder pelo artigo 55, da Lei Nº 9.605, de crimes ambientais que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Segundo informações de bastidores, o barro extraído do Aterro seria usado para obras de tapa-buracos na cidade de Rio Branco. Os fiscais do IMAC confirmaram que a única autorização que existia no local era da UTRE para manusear a massa internamente. Porém o diretor-presidente da Emurb, Gabriel Saraiva, afirmou a reportagem do ac24horas que a empresa tem a empresa tem autorização sim para retirada do barro e utilização do mesmo em obras de pavimentação urbana. A direção da Emurb se prontificou em enviar a autorização a reportagem, mas até o fechamento desta matéria, o documento não foi encaminhado.