Festas de pré-carnaval e ensaios de blocos movimentam fim de semana na capital

Começou a contagem regressiva para o Carnaval e o fim de semana promete ser movimentado na capital acreana. Ensaios de blocos, bloquinho com trio elétrico, gafieira, roda de samba e baile de máscaras estão entre as opções para os foliões entrarem no clima carnavalesco.

O Bloco Sambase vai esquentar os tambores e tamborins nesta sexta-feira, 22, a partir das 18h no Mercado Velho. A atividade faz parte da programação de Ensaios Abertos no Mercado Velho, promovida pela Prefeitura de Rio Branco,

No sábado, 23, é a vez dos ensaios abertos do Bloco 6 é D+, a partir das 18h, no Mercado Velho.

Já às 19h, será realizada a gafieira do Sborba, tradicional clube da capital. A festa promete muito samba e ainda, um aulão para os participantes. Às 22h o restaurante La Nonna promove mais uma edição do seu Baile de Máscaras. O restaurante fica no Parque da Maternidade, próximo a Concha Acústica.

Para quem prefere ir atrás do trio elétrico ao som de axé music, a opção é o Bloco Deu Match. A concentração da festa, que ocorre no sábado, será na Praça da Cohab do Bosque, a partir das 17h, com previsão de chegada ao Circulo Militar às 18h. Os organizadores do evento prometem seis horas de open bar e nove atrações para animar os foliões.

No domingo, 23, a festa será na Rua Francisco Mangabeira, no Bosque. O movimento Samba Popular Livre promove o Carnaval na Mangabeira, a partir das 16h, com o músico Anderson Liguth comandando a roda de samba e recebendo convidados.

Há ainda a opção de curtir mais um dia de ensaios abertos no Mercado Velho. As atrações são a Marujada Esperança, que começa as apresentações às 16h e às 18h é a vez de dançar ao som do Maracatu Pé Rachado.