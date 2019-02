Ex-vereador do PT é assassinado durante assalto no município de Capixaba

As facções não dão trégua na capital, mais uma morte com requintes de crueldade foi registrada na madrugada desta sexta-feira (22). Um homem identificado como Wili Kenedi Lora de Souza Soares, foi morto a golpes de faca, o crime aconteceu na rua Puraqué na Invasão do Panorama no bairro São Francisco em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, Wili estava em casa dormindo, quando homens não identificados arrobaram a porta e invadiram a residência. A Vítima foi rendida e os criminosos em posse de facas desferiram vários golpes acertando o homem no abdômen, pernas, braços, peito e pescoço. Após o crime os autores fugiram tomando rumo ignorado.

Populares que encontraram o homem ainda chegaram a acionar a ambulância do Samu, mas quando os paramédicos chegaram no local nada pode fazer pela vítima que já se encontrava morta.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 5°Batalhão até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

A Polícia não soube informar a motivação do crime, na região impera do lei do silêncio, ninguém quis se pronunciar a respeito do homicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos.