Escândalos, nepotismos, conchavos e negociatas políticas decepcionam eleitores

. Tenho conversado muito com pessoas que se dizem decepcionadas com a política e os políticos.

. Porque o meu senador, o meu deputado federal, o meu estadual está indicando parentes para ocupar cargos importantes no governo.

. Pratica nepotismo, usou o Fundo Partidário, o de Campanha indevidamente e etc…é a reclamação!

. Onde está a Justiça, questionam!

. Está insatisfeito (a)?

. Reclama, protesta, critica sem injuriar, sem caluniar e sem ataques a honra!

. Criticar com respeito e qualidade tem um efeito extremamente positivo e devastador na imagem de um político.

. Quer fazer um político de coitado, começa a difamar que ele vai surfar de coitadinho para as pessoas que gostam dele.

. Ganha uma eleição facilmente pelo conteúdo emocional e não racional (ideias), entende?

. Comece a questionar o seu político (com respeito) pelas redes sociais.

. A decepção deve durar até a próxima eleição!

. Não há nada permanente a não ser a mudança!

. Chega de sermão por hoje!

. De marketing político, também!

. A prefeitura de Brasiléia se viu obrigada a demitir um de seus procuradores porque assumiu a função quando não atendia o critério de cinco anos de experiência como advogado.

. Bacharel em Direito não é advogado, filho!

. No caso, é advogado, mas não advogou por cinco anos como exigia o edital!

. Quer que desenhe?!

. “Só estô tu” ex-prefeito Everaldo Gomes que deixou a pessoa passar no concurso sem poder assumir o cargo.

. Depois de muita peleja, sopapos e empurrões com o ex-prefeito, seu Zé da Fazenda, o homem teve que ser demitido agora com o processo transitado em julgado.

. O ritual da lei!

. É só avisar quando vai ter outro concurso que agora o doutor advogado pode!

. Se a prefeita Fernanda não demitisse o homem, ela ia saber com quantos paus se faz uma cangalha, ou seja, seria processada.

. Fernanda teria que escolher entre os couros dela ou o dele!

. Na verdade, seriam dos dois!

. Ex-deputado federal Chicão Brígido lembrando que o Tião Bocalom não é suplente de deputado federal como eu disse na coluna anterior.

. O seu partido, o PSL, não alcançou o coeficiente, não conseguiu os votos suficientes para eleger um deputado federal.

. Bocalom obteve mais de 21 mil votos e não se elegeu; já candidato com pouco mais de seis mil entrou.

. É assim que funciona o sistema eleitoral brasileiro.

. Proporcional e majoritário em lista aberta que gerou a lambança do presidencialismo de coalisão e outras mazelas.

. Associação dos Cabos Eleitorais Profissionais do Acre (ACEPA) anda revoltada com a proposta do senador Márcio Bittar (MDB) em acabar com o Fundo de Campanha.

. Quer deixar todo mundo de bico seco na próxima eleição!

. Se o PSL, da sua santidade o presidente Bolsonaro, usou mulheres como laranjas que se entenda com a Justiça.

. Agora, um parêntese.

. Me perguntaram porque chamo presidente de “sua santidade”?

. Porque para alguns ele é como o Papa Francisco.

. Por favor, não estou falando mal do Papa!

. Continuando…

. Não disse que foi ele, disse que foi o Partido dele.

. Isto, segundo denúncias na Justiça Eleitoral das Minas Gerais.

. Mas, não é só o PSL??

. Verdade!

. Justiça nos demais Partidos e políticos, também!

. A Dina, da pensão, querendo saber se na próxima eleição ela, na condição de mulher, pode ser candidata a vereadora e pegar uns R$ 200 mil reais para comprar uma chácara no Belo Jardim?!

. Quantos votos tua acha que tem, Dina?

. Bom, só posso contar com meu marido, minha sogra, os irmãos dele e o pessoal da igreja.

. Esquece, Dina!

. Tu vai ser é presa, mulher!

. E como é que outras mulheres podem? Elas não são melhores do que eu…

. São sim, Dina!

. Elas estudaram, tu não desmiolada!

. A catapora da BR-317 virou varíola!

. A prefeita determinou uma operação tapa-buraco na cidade!

. Que bom, a população agradece!

. Apesar de ser iniciante, a deputada por Sena Madureira Meire Serafim (MDB) está se saindo muito bem no parlamento.

. Mulheres precisam eleger mulheres que lutem pelos seus direitos!

. São poucos os políticos homens que querem abrir espaços para mulheres na política.

. Elas precisam abrir caminho na raça, no braço, no muque, na tora!

. Vamos manter a serenidade e sobriedade que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está na nossa casa.

. Ribamar, ajeita a recepção!

. Vamos ver ser ela deixa uns trocados prá nós plantar soja!

. Se depender da dedicação e competência do secretário professor Mauro, a Educação no Acre vai viver uma boa revolução.

. Bom dia!