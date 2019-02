Empresários doam madeiras para famílias alagadas no município de Cruzeiro do Sul

O Sindicato das Indústrias de Madeiras do Estado do Acre (Sindimad) através da Agrocortex doou mais de 30m³ de madeiras para as famílias alagadas no município de Cruzeiro do Sul, cidade distante 632 km da capital. A doação aconteceu em parceria com a Prefeitura Municipal.

Segundo a presidente das indústrias de base florestal, Adelaide de Fátima, a primeira carreta com peças para barrotes e assoalhos já chegou em Cruzeiro do Sul. Outra carreta sai do município de Manoel Urbano – onde está instalada a Agrocortex – nessa sexta-feira (22).

“Esse é um momento em que todos nós precisamos nos unir para ajudar as famílias que estão sofrendo tendo que sair de suas casas devido a cheia do Rio Juruá. Queremos agradecer o Marcos Preto que gentilmente atendeu ao nosso pedido e doou barrotes, tábuas e pernamancas” acrescentou Fátima.

Cerca de 6 mil famílias estão afetadas pela cheia do rio Juruá. 120 famílias permanecem em abrigos que foram providenciados pelo município. Foi publicada, ontem (20), no Diário Oficial da União, portaria do Governo Federal que reconhece a situação de emergência no município.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos dias na cidade é de tempo nublado com possibilidade de chuva. Adelaide de Fátima, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, destacou que uma nova campanha, de doação de material de limpeza começou a ser feita pela prefeitura.

“Estamos divulgando todo tipo de ajuda para as famílias. Acreditamos na sensibilidade do povo do Acre com nossos irmãos do Juruá” concluiu a empresária.