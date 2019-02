Em clássico, Galvez vence Rio Branco e é o único 100% no Campeonato Acreano

Na noite desta quinta-feira, 21, a Arena da Floresta foi palco do duelo entre dois favoritos ao título do futebol acreano em 2019.

Galvez e Rio Branco, equipes que decidiram o campeonato no ano passado, fizeram um jogo disputado, com polêmica e muita bola na rede.

A partida terminou com a vitória do “Imperador” em cima do “Estrelão”, de virada, por 3 a 2. Detalhe é o que o Galvez saiu perdendo por 2 a 0, mas beneficiado com a expulsão de dois jogadores do Rio Branco conseguiu virar o jogo.

Os gols do Rio Branco foram marcados por Kanu e Laécio. Já o Galvez, parece não ter sentido o perda do atacante Rafael Tanque que se transferiu para o futebol gaúcho, e venceu com Ciel, Reginaldo e Jeferson indo às rede adversárias.

Com o trunfo, o “Imperador” é a única 100% no estadual, com quatro vitórias nos quatro jogos que disputou até agora.

O Campeonato Acreano tem sequência no domingo, 24, na Arena da Floresta com mais dois jogos. A partir das 15h30 se enfrentam Independência e Plácido de Castro. Em seguida, o jogo é entre Andirá e Vasco da Gama.