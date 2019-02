Taxa de desemprego no Acre cai para 13,5%, informa IBGE

Se a violência no Acre já encontra-se em níveis alarmantes, poderia ter ficado ainda pior.

Um comunicado assinado pelo Cel. Márcio da Diretoria Operacional da Policia Militar do Acre (DIROP), informou aos comandantes dos batalhões na manhã desta quinta-feira, 21, a suspensão do pagamento do Banco de Horas para os Policiais Militares do Acre. O serviço é uma forma de proporcionar um ganho a mais aos militares, já que os mesmos trabalham em dia de folga, e o mais importante para a população, propicia o aumento do efetivo nas ruas para o enfrentamento da violência, que hoje é a maior preocupação dos acreanos.

No comunicado, a justificativa é de que o governo não havia autorizado o repasse por questões financeiras e orientava aos comandantes que planejassem o policiamento de acordo com a capacidade operacional disponível para o serviço ordinário.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública confirmou a autenticidade do comunicado.

Na prática, a decisão representaria menos policiamento nas ruas e, consequentemente, uma diminuição nas operações policiais. Um exemplo claro, passado por um militar que não quis se identificar, pega como parâmetro regiões de bairros periféricos, muito populosos e com altos índices de violência. “Temos grandes regiões que são cobertas apenas com duas viaturas para o policiamento ostensivo. Sem o Banco de Horas, iria ficar apenas uma. Muito complicado combater o crime desse jeito”.

Outro questionamento feito pelo militar é a publicação no Diário Oficial desta última quarta-feira, 20, do extrato de um contrato celebrado entre a Polícia Militar do Acre e uma agência de viagens no valor de 325 mil reais.”A informação que corre entre os policiais é que esse contrato é para que a cúpula da Polícia Militar faça uma viagem oficial ao Japão. Se não tinha dinheiro para nos pagar é esquisito que tenham dinheiro para uma viagem internacional”, afirma.

Vale lembrar que o atual governo foi eleito tendo como umas principais promessas de campanha o combate à criminalidade. Até agora, a população viu pouca ou quase nenhuma mudança, já que até esta quinta-feira, 21 de fevereiro, mais de 50 pessoas já foram assinadas no Acre somente em 2019.

Procurada pela nossa equipe de reportagem, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que houve um entendimento entre o comando da PM, a Secretaria de Gestão Administrativa e outros órgãos e que o Banco de Horas vai ser mantido. Em relação ao contrato com a agência de viagens, a assessoria alegou que os valores são referentes às necessidades da PM em todo o ano de 2019. Sobre a viagem ao Japão, afirmou desconhecer a suposta agenda no país asiático, já que a mesma não consta na agenda do Comandante Geral até o momento.