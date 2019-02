Censo mostra queda no número de matriculas da modalidade EJA

O Censo Escolar 2018, coordenado e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apresenta os dados referentes as etapas e modalidades da educação básica brasileira. Uma das modalidades analisadas foi a Educação para Jovens e Adultos – ensino destinado aos estudantes que não concluíram o ensino no período regular, ou seja, não estão mais na faixa etária estabelecida para aquela série.

A EJA está disponível em instituições pública e privadas e conta com a disponibilidade de bolsas de estudo para quem deseja concluir o ensino médio rápido ou o ensino fundamental. E de acordo com a pesquisa, o número de matrículas na modalidade de ensino diminuiu 1,5% nos últimos anos, totalizando 3,5 milhões de estudantes matriculados em 2018.

Em contrapartida aos dados da EJA, as matrículas na educação profissional aumentaram 3,9% em comparação com o ano de 2017. A formação profissional concomitante ao ensino médio apresentou crescimento de 8% e a integrada obteve um aumento de 5,5%.

Agência Educa Mais Brasil