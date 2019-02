Bandeira tarifária da conta de luz continua verde em março

As crescentes denúncias de crimes contra as mulheres têm tomado os noticiários do país, no Acre a realidade não está muito diferente. De acordo com dados da Delegacia Especializada da Mulher (Deam) de Rio Branco, houve um aumento de 20% no número de inquéritos que apuram crimes contra mulheres, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Em janeiro do ano passado foram registradas 156 denúncias, sendo uma de estupro, 69 por lesão corporal ou vias de fato. Neste ano, no mesmo período, a Deam informa que já foram instaurados seis inquéritos por estupros, 73 inquéritos por ameaça, 84 por lesão corporal e vias de fato e duas tentativas de feminicídio.

Além disso, há denúncias por extorsão, calúnia, roubo, difamação, perturbação da tranquilidade, injúria, descumprimento de medidas, violação de domicílio, tentativa de estupro e danos.

A delegada titular da Deam, Juliana d’Angelis, pede que as mulheres que sofrerem qualquer tipo de violência procurem uma delegacia e mesmo que no município que a vítima resida não tenha uma Delegacia Especializada, deve se dirigir a delegacia geral que atende a região ou ainda, podem ligara para o 190 ou 181.

Após iniciada as investigações, a vítima pode solicitar a polícia que seja assegurada a medida protetiva, que visa garantir que o agressor não possa se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima.