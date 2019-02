André Maia é solto, mas está impedido de assumir a prefeitura por seis meses, determina relator do processo

Um desmoronamento registrado na Rodovia Interoceânica, no Peru, deve deixar o tráfego interrompido em um trecho da via por ao menos quatro semanas. O incidente compromete o deslocamento de turistas que pretendiam se deslocar do Acre a Cusco (Peru) durante o feriado de Carnaval. A alternativa é utilizar outra rota que aumentaria o percurso em aumenta 260 quilômetros.

De acordo com relato postado na página da Eme Amazônia, o desmoronamento foi na madrugada de quinta-feira, 21, na altura do quilômetro 154, entre o pedágio de Quincemil e Marcapata, interrompendo 100% do fluxo de veículo. O trecho liga Puente Inabari, depois de Mazuco, a Cusco.

Fotos: Javier Collantes Astete

“Mantivemos contato com a central de controle da CONIRSA, empresa que cuida da estrada, e tivemos a resposta oficial de que o trecho ficará interditado por três a quatro semanas. A alternativa é seguir via Mazuco – Macuzani – Juliaca”, diz post da empresa.