Tucanos e Progressistas dão sinais de que podem fumar o cachimbo da paz pacificando o governo

. O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) deu o primeiro sinal de que tucanos e progressistas podem fumar o cachimbo da paz, já que estão em pé de guerra dentro do governo.

. Na tribuna, Cadmiel elogiou bastante o governador em exercício major Rocha por ter dialogado diretamente com os servidores que protestavam contra o governo.

. Mas, também, destacou muito a competência do secretário de Saúde, Alysson Bestene que, segundo ele, precisa de apoio e um tempo para arrumar a Saúde.

. O segundo sinal que percebi da trégua foi ao encontrar o Carlinhos, braço direito do deputado José Bestene, que com um largo sorriso foi logo me dizendo:

. “Tudo não passou de um grande mal-entendido”.

. Tá bom, cheiroso!

. Na verdade, o PSDB e Progressista precisam mesmo dá ao menos uma trégua para trazer tranquilidade ao governador Gladson e o seu vice, Rocha.

. Se o beliscão do Progressista dói e fica roxo, a bicada do tucano corta a pele e sangra!

. A viola do PT como o conjunto do movimento comunitário continua afinada!

. Famac, Umarb e Associações de Moradores foram homenageados na Câmara Municipal a pedido do vereador Rodrigo Forneck (PT).

. Subestimar e desprezar as lideranças comunitárias dos bairros sempre foi um antigo erro político de alguns partidos tradicionais.

. Eles operam com demandas de bairros, mas, também, com votos durante o processo eleitoral, melhor dizendo, nas campanhas propriamente ditas.

. Precisam ser reconhecidos e valorizados!

. Se algum é desonesto, tem desonestos em todos os lugares.

. O PT sempre foi um berçário de estrelas mulheres na política local e nacional.

. Basta lembrar de Marina Silva, Naluh Gouveia, Maria Antônia, Francisca Marinheiro e tantas outras no Executivo, Judiciário, MP e Movimentos de resistência.

. Pode está nascendo mais uma política muito combativa nos quadros do partido; a nova geração que chega!

. A jornalista Maria Meirelles, filha do sertanista e indigenista Meirelles, é uma delas!

. Não abre um milímetro de suas convicções políticas e ideológicas!

. Já pode ser testada nas urnas ano que vem ou, quem sabe, nas próximas eleições estaduais!

. O Partido do Cesário Braga vai precisar de sangue novo!

. Uma contradição na proposta de reforma da previdência encaminhada por sua santidade, o presidente Jair Bolsonaro:

. Com a queda acentuada na qualidade e condição de vida dos brasileiros, a tendência é a curva ascendente do aumento da expectativa de vida se inverter.

. Nesse caso, aumentar os anos para uma pessoa se aposentar significa que ela vai gozar do benefício quando chegar no céu.

. Lá, pelo que se sabe, nem precisa!

. Pode ser no purgatório ou nos quintos!

. Os deputados Daniel Zen (PT) e a deputada Antônia Sales (MDB) protagonizaram um bom debate na tribuna.

. Antônia Sales é da base do governo, mas não se esquiva do confronto, parte pra cima com argumentos sólidos.

. A briga entre os deputados Roberto Duarte (MDB) e Gerlen Diniz (PP) se resolve em um almoço no Inácio Restaurante, do meu amigo George Pinheiro.

. Com direito a um saboroso petit gateau de sobremesa!

. Tudo por conta dos deputados Nicolau Junior (PP) e Luís Gonzaga (PSDB).

. Mas, segundo o Chico Viga, se depender dos dois meterem a mão no bolso, Roberto e Gerlen vão comer quibe de arroz no mercado do Bosque.

. O vereador Célio Gadelha (PSDB) tanto ocupa a tribuna como trabalha junto à comunidade.

. É fiel as suas bases.

. Não é à toa que Célio é o 1º suplente de deputado do PSDB Cadmiel Bonfim, perdendo por cerca de 500 votos, o que não é lá muita coisa.

. Daqui há dois anos o deputado Luís Tchê será o presidente da União dos Legisladores do Brasil (UNALE); ser vice agora foi só a estratégia por conta da reeleição dele para Assembleia.

. Se tivessem deixado ao menos um petista no Gabinete Civil para transicionar o governo, o vexame de criar um APP que já existia teria sido evitado.

. O mais grave, meter a primeira dana Ana Paula em uma saia justa.

. Não precisaria nem ser petista, alguém que conhecesse do métier, mas os aloprados odientos impediram.

. Por isso, tanta gafe!

. Meu bisavô, que foi piloto na segunda guerra mundial, dizia que até para conduzir uma carroça tinha que saber que (na parelha) o boi da direita é preguiçoso, gosta de se aproveitar da capacidade do da esquerda!

. Aviso aos navegantes:

. Se o vice-governador, major Rocha, descobrir que tem algum secretário, assessor, chefe de departamento, vigia ou algo parecido querendo fazer traquinagem ou bolinagem com dinheiro público, prepare o espinhaço.

. Vai ser denunciado e preso!

. Depois não digam que não foram avisados!

. Redação do ac24horas recebendo a visita do ex-prefeito Tião Bocalom, suplente de deputado federal.

. Sempre um bom papo!

. A irmã Zeli Costa, como era carinhosamente chamada, mãe do saudoso pastor e apostolo Afif Arão faleceu aos 89 anos de idade ontem.

. Foi se juntar ao filho querido!

. Algumas pessoas são insubstituíveis…

. Afif Arão, uma delas!

. Irmão, amigo, pai!

. Que saudade…!