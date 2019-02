Taxistas de Rio Branco ameaçam protesto caso concorrência não seja regulamentada

O presidente do sindicato dos taxistas do Acre veio a público, durante entrevista numa emissora local, declarar que a lei que regulamenta os serviços de transporte por aplicativos de celular ainda não está valendo na capital acreana. Isso porque, segundo a categoria, surgiram vários outros modelos de serviços por APP que não estão aptos junto ao regulamento.

A lei em questão foi sancionada no dia 20 de agosto do ano passado e, desde então, estipulou-se um prazo de 90 dias para que o RBTrans fizesse o regulamento com as normas estabelecidas em comum acordo.

Segundo o presidente do sindicato, Esperidião Teixeira, até essa última quarta-feira, dia 20, o regulamento não tinha sido feito pelo órgão competente. “Isso está resultado em uma enxurrada de clandestinos realizando o transporte de pessoas irregular”, falou.

Motivo que vem causando recolta aos taxistas, que mais uma vez, exigem da prefeitura de Rio Branco uma fiscalização severa. “Estamos numa situação bem complicada, mas acredito que a prefeitura tem todo o aparato para resolver essa situação. Exigimos que a lei seja cumprida, que todos cumpram”, afirma Teixeira.

São mais de 1000 taxistas regularizados que trabalham em Rio Branco. Os taxistas dizem, ainda, que a categoria terá mais uma conversa com a prefeitura da cidade e, caso o impasse não seja solucionado, farão um movimento em frente à Câmara dos Vereadores e da prefeitura do município.