Polícia Militar prende cinco membros de facção criminosa em Rodrigues Alves

Os militares do Corpo de Bombeiros do Acre resgataram uma jibóia que apareceu em um dos prédios do Depasa, na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. A cobra tinha quase 3 metros e assustou quem chegou para trabalhar.

Segundo apurou o ac24horas, a jibóia tinha entre 10 e 12 quilos. Um dos vigias acionou os bombeiros para que a cobra fosse resgatada. Em entrevista a um site local, o major Cláudio Falcão, porta-voz do Corpo de Bombeiros, comentou a ação dos militares.

“O local está desativado e o vigilante acabou encontrando o animal e ligando para os bombeiros. Próximo a esse prédio, tem um terreno com mato e, provavelmente, foi de lá que essa cobra veio. Pelo tamanho dela, já está se aproximando da idade adulta, já que as jiboias chegam a 4 metros fácil”, disse o major Cláudio Falcão, dos bombeiros.

A cobra foi liberada em uma área de mata fechada, na zona rural da cidade. Na região há um rio, para onde a cobra deve ir.