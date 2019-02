Gonzaga diz que antes do final do ano Portal da Transparência da Aleac será efetivado

Primeiro-secretário da Mesa Diretora da Aleac, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) afirmou ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 21, que o trabalho de transição entre a legislatura passada e atual tem sido intenso, mas focado na Transparência.

“Eu tenho chegado cedo e tenho saído muito tarde daqui. Nós estamos trabalhando para organizar a casa. Estamos acionando a equipe da Casa junto com o Tribunal de Contas do Estado para que a gente possa dar mais transparência a atividade funcional da casa no nosso Portal da Transparência, que eu acho que nesse momento é muito importante”, frisou Gonzaga.

O parlamentar espera que muito em breve, até mesmo antes do final do ano, o Portal de Transparência da Aleac seja referência. “Nós fomos ao TCE, eu e o deputado Nicolau Junior, e conversamos com os Conselheiros que está nos orientando de como fazer isso. Não adianta fazermos as coisas por conta própria , nós temos os setores de controle que nos dão as orientações para efetivarmos isso o mais breve possível, detalhando todo o trabalho feito na Casa”, explicou.

Sobre contenção de gastos, Gonzaga enfatizou que muitas coisas desnecessárias estão sendo cortadas. “Fizemos corte de pessoas, cortes de despesas supérfluas. Esperamos que no final desse mês já possamos verificar de fato a diminuição nos gastos da casa. Estamos fazendo um levantamento detalhado do que é necessário. Vamos focar na economia sempre para o melhor gerenciamento dos recursos públicos”, disse.