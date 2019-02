Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações e Artes chega em Rio Branco

Produtos de alta qualidade, riqueza nos detalhes, peças lindas e autorais. Tudo isso você encontrará na Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes que desembarca no Via Verde Shopping nesta quinta-feira, 21 de fevereiro. O evento, localizado na praça de eventos do empreendimento, ocorrerá até o dia 24 de março, e funcionará das 10h às 22h de segunda a sábado e das 11h às 21h aos domingos.

Com entrada gratuita, a Feira é a oportunidade que você estava esperando para renovar seu estoque de roupas, acessórios, calçados e artigos de decoração para sua casa. O melhor é que são peças artesanais exclusivas.

A Nações & Artes já passou por mais de 30 cidades, em todo o Brasil. O promotor do evento, Juliano Michei, afirma que os rio-branquenses terão uma experiência única. “Criamos um ambiente mágico que reúne requinte, qualidade e entretenimento, promovendo uma experiência única, uma verdadeira viagem cultural pelos países representados”.

Serão oito expositores nos quais você poderá adquirir excelentes produtos de países como Chile, Paquistão, Índia, Marrocos e França, além de artigos e doces brasileiros. Tem produtos para todos os gostos. No total, serão cerca de mil diferentes produtos expostos.

Do Chile o cliente encontrará belas flores em madeira de reflorestamento. Já a Índia traz toda a beleza dos móveis em madeira Teca e tapeçaria com tecidos finos. O Paquistão oferece calçados, bolsas, trilho de mesa (passadeiras) e diversos itens com cores vibrantes e pedrarias que encantam.

O stand do Brasil vem com toda sua cultura em acessórios, frutas cristalizadas e produtos orgânicos. O Marrocos chega com almofadas elegantes e delicadas, de tecidos Rechilieu e Guipir. A França oferece elegância em caixas decorativas em MDF, revestido com papel francês. Ideal para guardar acessórios.

Aproveite a Feira e conheça mais sobre a cultura desses países ricos em artesanato e decoração de requinte e qualidade.