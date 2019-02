Empreendedorismo: oportunidade de gerar renda própria; veja o vídeo e se inspire

Nas últimas 24 horas o nível das águas do Rio Acre registrou elevação, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Na manhã desta quinta-feira, 21, o manancial está com 12,80 metros.

Contudo, os municípios que compõem a cabeceira do rio continuam com sinais de vazante. Em Brasileia a medição das 6 horas indicou que o rio está com 3,30 metros e em Xapuri a baixa nas últimas 24 horas chegou a 51 centímetros, estão o manancial com 6,45 metros.

O Riozinho do Rola e Rio Espalha apresentaram elevação de 11 e 9 centímetros nas últimas horas. O Riozinho mede nesta manhã 14,33 metros, enquanto o Espalha está com 8,89 metros.

Em Sena Madureira o nível do Iaco é de 13,86 metros e em Cruzeiro do Sul, que teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da enchente, o Rio Juruá está com 13,27 metros.