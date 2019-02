Polícia prende acusado que agrediu e ameaçou atear fogo na ex-companheira

Na manhã de quarta-feira, 20, agentes da Polícia Civil de Acrelândia prenderem e conduziram à delegacia José Carlos Batista, 42 anos, o qual estava com mandado de prisão em aberto.

José Carlos estava sendo procurado porque, há aproximadamente sete dias que antecederam sua prisão, agrediu fisicamente sua ex-companheira e ameaçou atear fogo nela. No momento da ocorrência, conforme declarações da vítima e testemunhas, José Carlos segurou a vítima pelos cabelos e, na posse de um facão e um galão com gasolina, ficou ameaçando do tocar fogo na vítima. O crime somente não se agravou porque apareceram policiais que intervieram na situação, fazendo o autor fugir. O fato teria ocorrido no Ramal Linha 7, zona rural de Acrelândia.

Ante a gravidade da ocorrência, o Delegado Samuel Mendes, titular da Delegacia de Acrelândia, representou pela prisão de José Carlos, sendo o pedido deferido.

“Têm sido recorrentes os casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, assim, tornou-se necessário agir com medidas rígidas e proativas a fim evitar situações mais graves como o feminicídio”, finalizou o Delegado Samuel.

José Carlos, em seu interrogatório confessou o crime e disse estar arrependido. No momento encontra-se detido e à disposição da justiça.