Diretoria da EMURB vem a Câmara dar explicações para evitar CPI

Técnicos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de Rio Branco, contratados pela Empresa (FO DO NASCIMENTO) Edicol, alegam estar desde novembro do ano passado sem receber seus salários. Segundo eles, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não tem feito nenhum repasse financeiro para o órgão há pelo menos quatro meses.

Alguns dos funcionários já tiveram até o contrato encerrado e não receberam nada. “Nos falaram que existe a possibilidade de um repasse pelo BNDES para a Sema, mas nada certo ainda, para cumprir todos os compromissos juntos a empresa”, diz um dos técnicos, que preferiu não revelar o nome.

De acordo com os técnicos, já passou até os prazos para fins de rescisão e não foram ressarcidos corretamente. “Tivemos acesso apenas ao FGTS e demos entrada no seguro desemprego, mas nada de rescisão, nem salários”, declarou.

Segundo eles, uma situação complicada e constrangedora, pois nesse período de atraso de salários chegaram até a pedir dinheiro emprestado. A referida empresa tem contratos com a Secretaria de Meio ambiente por meio do Viveiro da Floresta, entre outros órgãos.

Ao ac24horas, o atual secretário da pasta diz que realmente já existe uma tratativa com o BNDES, pois o estado ficou inadimplente com o banco no ano passado e o banco tirou recursos e bloqueou a fonte. “Já abrimos tratativa com o banco e a secretaria de planejamento para tratar propostas de refinanciamento com a dívida do estado, só assim vamos poder pagar o que devemos ao CAR”, disse Israel Milani.

O secretário ainda afirmou que conversou com os técnicos do CAR, mesmo eles não tendo ligação direta com a Sema. “Nos sensibilizamos com esta situação e acreditamos que em breve esse problema será resolvido”, afirmou Milani.