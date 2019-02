Criminosos são presos com arma de fogo e moto roubada no bairro Boa União

Policiais Militares do 3° Batalhão prenderam na tarde desta quinta-feira (21) Pedro Rodrigues da Silva Junior, de 20 anos e apreendeu um adolescente 17 anos, eles são acusados de porte ilegal de arma de fogo e receptação. A prisão aconteceu na rua 8 de novembro no bairro Boa União em Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de que havia dois homens armados no bairro Boa União, ao chegar no local se depararam com Pedro e o adolescente de 17 anos, em uma motocicleta factor de cor preta, placa MZX-4362, que ao avistarem os policiais tentaram fugir, mas foram seguidos, perderam o controle da moto e caíram. O Adolescente que estava com uma escopeta na cintura, na queda se feriu com um tiro de raspão no tornozelo.

O adolescente foi encaminhado pela própria polícia militar a Unidade de Pronto Atendimento (Upa Franco Silva) na Sobral e recebeu os atendimentos médicos.

Os criminosos em seguida foram conduzidos à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca) para os devidos procedimentos.

Na delegacia foi constatado, que a moto era roubada. Pedro já têm passagens pela justiça por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e o adolescente havia saído da pousada há 20 dias.