Criminoso invade quarteirão e fere homem com três tiros no bairro Vitória

Conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 21, a Prefeitura de Rio Branco decidiu instaurar uma Sindicância Administrativa para investigar as irregularidades na base de cálculo do Imposto Predial Urbano (IPTU).

Na Câmara dos Vereadores, o vereador da Capital Emerson Jarude afirmou que “o reajuste de 20% do imposto não deve ser cobrado da população, principalmente agora, com as investigações iniciadas”.

A portaria, assinada pela prefeita de Rio Branco Socorro Neri, define:

Art. 1º Determinar a instauração de Sindicância Administrativa, visando apurar possíveis irregularidades na base do cálculo do Imposto Predial Urbano – IPTU.