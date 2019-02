Condutor perde controle e capota carro duas vezes; acidente ocorreu na Via Verde

Por volta das 15 horas desta quinta-feira, 20, o condutor de um veículo de passeio, modelo Etios, perdeu o controle do carro e acabou capotando nas proximidades do Resort Hotel, na Via Verde, em Rio Branco.

Conforme relatos de testemunhas, o condutor, um jovem de aparentemente 28 anos, passou por cima de um canteiro que fica na rotatória do hotel. Com o impacto, o veículo capotou por pelo menos duas vezes.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada resgatar a vítima, que ficou presa entre as ferragens. O jovem estava sozinho no carro no momento do acidente. O veículo estava com placa do estado de Rondônia.

Realizado toda parte preventiva por parte dos Bombeiros, a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).