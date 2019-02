Concurso público da Polícia Rodoviária Federal é suspenso temporariamente

Um homem identificado como Jorge da Silva Correia, de 48 anos, foi ferido a tiros no início manhã desta quinta-feira (21) dentro de seu apartamento na rua São Caetano, bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jorge estava dormindo quando foi surpreendido por um homem não identificado dentro do seu quarto, que de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Três projeteis acertaram a vítima. Após a ação o criminoso fugiu correndo tomando rumo ignorado.

Moradores do residencial acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros a vítima em seguida o conduziu ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu, Antônio Castro, o estado de saúde de Jorge é gravíssimo, pois o paciente foi ferido na região do peito esquerdo, costas que transfixou o corpo e na perna.

A Polícia Militar se fez presente no local, mas nenhum morador que presenciou o crime quis se pronunciar sobre ocorrido com medo de represália. Foi feito uma ronda na região, porém o criminoso não foi encontrado.

O caso já está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que estão coletando provas para tentar identificar o acusado.