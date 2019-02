Cecon volta a fazer exames de mamografia

Foram retomados essa semana os exames de mamografias que estavam paralisados desde dezembro do ano passado, pois os dois mamógrafos não estavam funcionando. Os procedimentos são realizados no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), que fica em Rio Branco.

A gerente-geral do Cecon, a mastologista, Priscila Murad, explica que a paralisação ocorreu devido a falta de aterramento dos cabos de energia, o que causava instabilidade nos aparelhos e prejudicava o atendimento da pacientes. Essa instabilidade era causada pelas constantes quedas de energia.

“Estamos retomando as atividades da mamografia após uma breve parada, devido esse problema com os cabos de energia ocasionou instabilidade nos mamógrafos. Agora, o Cecon está realizando a mamografia das pacientes que chegam diariamente, inclusive das que já estavam agendadas”, destacou.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), as atividades tinham sido paralisadas porque a instabilidade dos aparelhos fazia com que as imagens ficassem desfocadas. “Como a imagem saia borrada, muitas vezes era necessário colocar as pacientes em várias posições até equilibrar o aparelho, fato que causava muito incômodo”, explicou.