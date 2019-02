Assuero: “Boi não compete com peixe, mas apostei errado ao me associar a Peixes da Amazônia”

O presidente da Federação da Agricultura no Acre, Assuero Veronez, é daqueles que aposta, junto com Gladson Cameli, no agronegócio e acha que este setor pode trazer o desenvolvimento que o Acre tanto precisa. Em entrevista no Bar do Vaz, ao jornalista Roberto Vaz, o pecuarista revela que ajudou o filho de Eládio Cameli a se tornar o novo governador do Acre. “Ele tem que dá certo para poder provar que seu esforço não foi em vão”. Em tempo de crises, onde o empresariado local é muito penalizado por falta de boas políticas governamentais, Assuero diz que peixe não compete com gado, “mas se fosse hoje eu não teria entrado na sociedade do empreendimento Peixes da Amazônia”, o qual segundo ele é altamente deficitário. Mas como bom brasileiro, não perde a esperança de recuperar o capital investido: “é difícil, mas tem jeito…” Veja a entrevista: